Kaybolan Narin İçin Arama Çalışmaları Devam Ederken Şok Eden Video

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ı bulmak için devam eden arama çalışmaları sırasında bir vatandaş tarafından çekilen video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gece yarısı sokakta tek başına yürüyen bir küçük kız çocuğunu gösteren bu görüntü, birçok kişinin tepkisini topladı.

"Annem, Ablalarımı Bulmam İçin Gönderdi" Yanıtı Herkesi Şaşkına Çevirdi

Görüntüyü çeken kadın, küçük kıza gece yarısı sokakta tek başına olmasının sebebini sordu ve "Annem, ablalarımı bulmam için gönderdi" yanıtını aldı. Bu yanıt, olayın ciddiyetini artırarak izleyenleri derinden etkiledi.

Sosyal Medyada Patlayan Tepkiler: "Herkes Anne-Baba Olmamalı"

Video hızla sosyal medyada yayıldı ve izleyenler, "Herkes anne-baba olmamalı", "Böyle anne babalara teşhir şart" gibi yorumlar yaptı. Ayrıca, görüntüdeki çocuğun Narin'e benzerliği ve bazı annelerin rahat tavırları hakkında eleştiriler de gündeme geldi.