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HDP hakkındaki kapatma davasına ilişkin süreç devam ediyor.

Bu kapsamda HDP, dava nedeniyle genel seçimlere Yeşil Sol Parti adıyla girdi.

Seçim sonrası yapılan kongrede ise bir kez daha isim değişikliğine gidildi ve partinin yeni adının Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olduğu duyuldu.

Yargıtay'dan döndü

Kısaltılmasının ise HEDEP olmasına karar verildi.

Ancak alınan karar Yargıtay'dan döndü. Nedeni ise HEDEP’in, 1992 yılında kapatılan HADEP kısa adını andırması.

Kısaltılışının değişmesi istendi

Bunun üzerine benzerlik nedeniyle değişiklik yapılmasına karar verildi. Karar HEDEP’e bildirilince partiden yeni bir kısaltmanın bulunması istendi.

Son olarak parti cephesinden açıklama geldi.

HEDEP, DEM Parti oldu

Hafta sonu kısaltma değişikliği için tüzük kurultayı düzenlendi ve parti isminde herhangi bir değişiklik yapılmazken ‘demokrasi’ kelimesi kısaltmaya taşındı.

Böylelikle Halkların Eşitlik ve Demokrasi Parti’nin yeni kısaltması HEDEP’ten DEM Parti’ye çevrildi.