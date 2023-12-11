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WanHaber / Oktay Dincer

Van Valiliği, yaptığı açıklama ile bu akşam saatlerinde Hakkari ili çevresinde yağmur ve karla karışık yağmur beklendiğini bildirirken, yağışların Van Bahçesaray, Çatak ve Karapet geçidinde de etkili olacağı uyarısında bulundu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Van Valiliği; “Hakkari ili çevresinde bu akşam saatlerinde başlaması beklenen yağmur ve karla karışık yağmurun Çarşamba sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin edilmektedir. Van Bahçesaray, Çatak ve Karapet geçidinde de etkili olması beklenen yağışların, zaman zaman kuvvetli olması ve sıcaklığın düştüğü akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde gerçekleşmesi beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ile dağlık ve yüksek kesimlerde buzlanma, çığ riski ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verdi.