İngiltere Ziyaretinde Hırsızlık Skandalı

Polisler tarafından para dolu zarfları çalındı. Bu olay, sadece bireysel bir kayıptan öte, uluslararası diplomasi açısından da bir skandal yaratacak nitelikte, çünkü Hayrünnisa Gül, durumu hem İngiltere hem de Türk Büyükelçiliği’ne bildirdi.

İçinde Euro ve Sterlin Olan Zarflar Kayboldu

Olayın detaylarına dair açıklama yapan Abdullah Gül’ün basın danışmanı Birol Avşar, 13 Eylül’de çiftin İngiltere’den ayrıldığı esnada hırsızlığın gerçekleştiğini belirtti; zarfların içeriğinde sterlin ve euro bulunduğunu vurgulayarak, her iki ülkenin büyükelçiliklerinin konuyu dikkatle takip ettiğini ifade etti. Bu durum, özellikle güvenlik güçlerinin davranışları hakkında ciddi soru işaretleri oluşturdu ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.