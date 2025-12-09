Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Kasım ayına ait hava yolu istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre Türkiye genelindeki havalimanlarında iç ve dış hat uçuşlarında artış yaşanırken, yolcu trafiği de yükselişini sürdürdü.

VAN FERİT MELEN HAVALİMANI’NDA YOLCU SAYISI YÜZDE 73 DÜŞTÜ

5 Eylül’den itibaren pist çalışmaları nedeniyle tam kapanma sürecine giren Van Ferit Melen Havalimanı, 17 Kasım’da yeniden uçuşlara başlamıştı. DHMİ’nin açıkladığı Kasım ayı verileri, kapanmanın yolcu trafiğine etkisini de gösterdi.

Açıklanan verilere göre, havalimanı 17–30 Kasım tarihleri arasında toplam 36 bin 862 yolcuya hizmet verdi. Geçtiğimiz yılın Kasım ayı döneminde ise Van Ferit Melen Havalimanı’nda 136 bin 514 yolcu iniş-kalkış yapmıştı. 3 aylık kısmi kapanma ve 5 Eylül–17 Kasım arasındaki tam kapanma süreci nedeniyle, Van’da Kasım 2025 dönemindeki yolcu sayısı bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 73 oranında düşüş gösterdi.

VAN FERİT MELEN HAVALİMANI’NDAKİ YOLCU TRAFİĞİ

Pist bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle hem tam hem de kısmi kapanma süreçleri yaşayan Van Ferit Melen Havalimanı, yaklaşık 5,5 ay boyunca tam kapasite hizmet veremedi. Bu durum yıllık yolcu trafiğine de net şekilde yansıdı.

DHMİ verilerine göre havalimanında, 2024 yılının Ocak–Kasım döneminde 1 milyon 496 bin 767 yolcu iniş-kalkış yaptı. Ancak 2025’in aynı döneminde bu sayı 1 milyon 41 bin 363 olarak kaydedildi. Böylece yolcu trafiği, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4 oranında düşüş gösterdi.

Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle uzun süre kısmi ve tam kapanma süreçleri yaşayan Van Ferit Melen Havalimanı, 11 ayda yaklaşık 455 bin yolcu kaybetti.

11 aylık süreçte Van Ferit Melen Havalimanı’ndan 11 bin 476 uçak iniş-kalkış yaparken, toplam yük trafiği ise 10 bin 294 ton olarak kaydedildi.