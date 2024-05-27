28 Mayıs tarihleri için hava durumu raporu açıklandı. İstanbul'da hava durumu merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış beklenip beklenmediği ve hava durumunun nasıl olacağına dair bilgiler araştırılıyor. Peki, 28 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? İşte İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Detaylar haberimizde...

İstanbul'da Bugün ve Yarın Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük İstanbul hava tahmin raporu şu şekildedir: 27 Mayıs'ta parçalı bulutlu bir hava beklenirken, 28 Mayıs'ta ise yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde seyredecek.

Saatlik Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava durumu tahminleri de açıklandı. Sabah saatlerinde hafif yağmur beklenirken, öğleden sonra yağışın etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde ise yağışın azalması bekleniyor.

Hava Durumu Nasıl Ölçülüyor?

İstanbul'da hava durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 11 adet hava gözlem istasyonunda ölçülmektedir. Bu istasyonlarda, hava sıcaklığı, nem, rüzgar hızı ve yönü, yağış miktarı, bulutluluk oranı ve basınç gibi parametreler düzenli olarak kaydedilir.

Meteorolojik Ölçüm Aletleri ve İşlevleri

Termometre: Hava sıcaklığını ölçen cihaz. Sıcaklık arttıkça termometre değeri yükselir.

Higrometre: Havada bulunan su buharı miktarını ölçer. Nem arttıkça higrometre değeri yükselir.

Anemometre: Rüzgar hızını ölçen cihaz. Rüzgar hızlandıkça anemometre değeri artar.

Rüzgar Gülü: Rüzgar yönünü gösterir. Ok, rüzgarın geldiği yöne döner.

Yağmur Ölçer: Belirli bir süre boyunca yağan yağmurun miktarını ölçer.

Sis Ölçer: Bulutluluk oranını belirler. Bulutluluk arttıkça sis ölçer değeri yükselir.

Barometre: Hava basıncını ölçer. Basınç arttıkça barometre değeri yükselir.

İstanbul'da Hava Durumu Tahminleri Nasıl Yapılır?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, istasyonlardan topladığı verileri analiz ederek İstanbul'un hava durumunu tahmin eder. Bu tahminler, internet sitesi, mobil uygulama ve televizyon gibi kanallar aracılığıyla halka duyurulur. Özel meteoroloji şirketleri de benzer şekilde kendi tahminlerini yaparak, halka bilgi sağlar.

Yağmur Bekleniyor mu?

28 Mayıs'ta İstanbul'da yer yer sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde hafif yağmur başlayacak, öğleden sonra ise yağışın şiddeti artacak. Akşam saatlerinde ise yağışın azalması ve hava durumunun normale dönmesi bekleniyor.

Bu bilgiler ışığında, 28 Mayıs günü İstanbul'da hava durumu hakkında hazırlıklı olmanızı öneririz. Yağmurlu havalar için gerekli önlemleri almayı unutmayın!