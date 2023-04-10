1987 Van Erciş doğumlu Harun Çelik, Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunudur. 2011-2015 yılları arasında mühendislik alanında proje müellifliği, müşavirliği, yapı denetim ve yapı laboratuvarı alanlarında hizmetler verdi.

Erciş Morgedik Barajı, Alanya İlksan Ananas Otel, Erciş Sönmez AVM, Erciş Şeker Fabrikası Camisi, Bursa Halk Kütüphanesi, Sakarya Devlet Hastanesi, Erciş Jandarma Binası, Malatya SGK Lojmanları ve Van’daki TOKİ inşaatları gibi birçok önemli projenin sorumluluğunu üstlendi. 2011 Van depreminde bilirkişi, proje ve müşavirlik görevlerinde bulundu.

Pamukkale Üniversitesi İnşaat Fakültesi Temsilciliği, Pamukkale Üniversitesi Genç İMO Başkanlığı ve TMMOB Genç İMO Konsey Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2013-2014 döneminde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Erciş Temsilciliği Başkanlığına seçilen Çelik, 2015 yılında da uluslararası bir firmanın CEO görevini üstlendi.

Rahmetli babası Hüsamettin Çelik’in Van Esnaf ve Sanatkârlar Birliği Başkanlığı, Erciş Şoförler Odası Başkanlığı ile Van’daki aktif sivil toplum çalışmaları sayesinde çocukluk yıllarından bu yana sivil toplum kültürüyle iç içe olan Çelik, sivil toplum ve sosyal-politik çalışmalarını İstanbul’da geliştirerek devam etti.

Yine Türkiye yakın dönem siyasi tarihine ışık tutan ve belge niteliğinde olan Son Demokratlar, Bir Devlet Adamı Fatin Rüştü Zorlu, Tekrar ve Fark, Darbelerle Mücadele Yöntemleri 6, 5. Darbe ile Mücadele Kitabı, Demokratik Hukuk Devletini Yeniden Düşünmek Kitabı, 3. Uluslararası Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Kitabı eserlerinin hazırlanması ve yayına alınması süreçlerinde farklı seviyelerde katkılar sundu.

İstanbul’daki siyasi hayatına AK Parti Sarıyer İlçe Mahalle Başkanlığı, Sarıyer İlçesi Seçim Koordinatörlüğü görevleriyle başlayan Çelik, siyasi çalışmalarını İstanbul, Ankara, Denizli ve Van bölgelerinde sürdürmektedir.

Uluslararası alanda taşımacılık sektöründe faaliyetlerini aktif olarak yürüten Harun Çelik; aynı zamanda hava, kara ve deniz taşımacılığı sektöründe 20 yıllık birikime sahip, Türkiye’nin en büyük lojistik firmalarından birinin ortağı, evli ve iki çocuk babasıdır.