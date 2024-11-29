İçişleri Bakanlığı, Bahçesaray Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırıldığını ve yerine ilçe kaymakamı Harun Arslanargun'un atandığını duyurdu.

Harun Arslanargun kimdir?

1987 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. 2019 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Kaymakam Refikliği Stajını Ankara’nın Ayaş ve Çorum'un Alaca ilçelerinde tamamladı. Ladik, Akkışla ve Göynücek ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. "Terörle Mücadelenin Ekonomik ve Sosyal Boyutu" konulu tez çalışmasıyla 2021 yılında Kaymakamlık Kursunu başarıyla tamamladı. Taşkent Kaymakamlığı ve Kepsut Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 02.07.2024 tarihli ve 2024/187 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Bahçesaray Kaymakamı olarak atandı ve 17.07.2024 tarihinde göreve başladı.