Haniye Suikastı: Şok Eden Detaylar ve Soru İşaretleri!

Tahran'da Kanlı Gece: Hamas Lideri Haniye'ye Güdümlü Füze ile Suikast!

İran'ın başkenti Tahran, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yapılan suikast ile sarsıldı. Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için Tahran'da bulunan Haniye, güdümlü füze saldırısı sonucu hayatını kaybetti. İşte suikastın arkasındaki sır perdesi ve merak edilenler:

Haniye Nasıl Öldürüldü?

31 Temmuz gecesi saat 02.00 sularında Tahran'da gerçekleştirilen saldırıda, Haniye'nin bulunduğu bölgeye güdümlü bir füze fırlatıldı. Hamas ve İran Devrim Muhafızları, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtti. Hamas, Haniye'nin ölümünü "siyonist bir saldırı" olarak nitelendirdi.

İsrail Sessizliğini Koruyor

İsrail resmi makamları, suikast hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. İsrail basınında çıkan haberlerde, Başbakan Netanyahu'nun ofisinin, kabine üyelerinden suikast hakkında yorum yapmamalarını istediği belirtiliyor. Ancak İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haniye'nin ölümü dünyayı daha güzel hale getirecek" ifadesini kullandı.

Suikastın Ardındaki Nedenler

İsmail Haniye, Hamas'ın önemli bir figürü olarak Filistin mücadelesinde kritik bir rol oynadı. İsrail ile Hamas arasındaki uzun süren düşmanlık ve Haniye'nin Filistin'deki etkin konumu, suikastın ardındaki olası nedenler arasında gösteriliyor.

İsmail Haniye Kimdir?

1963 yılında Gazze Şeridi'ndeki Elşati mülteci kampında doğan İsmail Haniye, Filistin mücadelesinin önemli isimlerinden biri olarak biliniyor. 1987'de Gazze İslam Üniversitesi'nden mezun olan Haniye, Hamas üyesi olarak birçok kez tutuklandı ve sürgün edildi. 2006 yılında Filistin başbakanı olarak atandı, ancak Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar sonrası görevinden alındı. Haniye, evli ve 13 çocuk babasıydı.

Sonuç

İsmail Haniye'ye yapılan suikast, Ortadoğu'da yeni bir gerilim dalgasına yol açtı. Hamas ve İran, İsrail'i suçlarken, uluslararası toplumdan gelecek tepkiler merakla bekleniyor. Haniye'nin ölümü, Filistin-İsrail çatışmasında yeni bir dönemin habercisi olabilir.