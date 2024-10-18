Bugün kameralar karşısında geçen Hamas'ın üst düzey yetkilisi Bassem Naim, Sinvar'ın çöküşü acı bir kayıp olarak değerlendirilirken, mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı. Naim, "Durum çok acı verici ama sonunda biz kazanacağız" diyerek kararlılıklarını ortaya koydu.

ABD ve İsrail İlişkileri Güçleniyor

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirilen operasyonun ardından gelen açıklamalara ABD Başkanı Joe Biden da dahil oldu. Biden, Sinvar'ın DNA testlerinin doğru olduğunu ifade ederken, "Bugün ABD, İsrail ve tüm dünya için güzel bir gün" sözleriyle durumu değerlendirdi. Başbakan Netanyahu da benzer şekilde İsrail'deki duyurusunu onaylayarak, bu olayın ortaya çıkışının önemine dikkat çekti.

Sinvar'ın Hayatı ve Hamas'ın İçindeki Rolü

Yahya Sinvar, 1962 yılında Gazze'de doğmuş ve Hamas'ın hükümdarlığında önemli bir rol üstlenmiştir. Daha önceki seçenekleri ve 2011'deki esir takasıyla özgürlüğüne kavuşması, onun mücadelesinin bir parçası oldu. Sinvar, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın ilk kurucularından biri olarak tanınmakta ve güvenlik sorumluluklarını üstlenen Mecd Gücü'nü de kurmuştur.