Hamas Lideri İsmail Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti..

Katar'da son yolculuğuna uğurlanan Heniyye için Türkiye'de de bir günlük yas ilan edilerek gıyabi cenaze namazı kılındı..

Heniyye'ye vedanın ardından Hamas'tan 3 Ağustos’ta yapılan açıklamada, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başlandığını duyurulmuştu.

HAMAS'IN YENİ LİDERİ: YAHYA SİNVAR

Son dakika haberine göre, Hamas’ın Gazze’deki yöneticisi Yahya Sinvar, şehit İsmail Heniyye'nin ardından Hamas’ın yeni Siyasi Büro Başkanı seçildi.

Hamas’ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Hamas, şehit lider İsmail Heniyye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Komutan Yahya Sinvar'ı seçtiğini ilan ediyor.” denildi.