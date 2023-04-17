Halil Halit Toker, 15.09.1958 yılında, Van’dan Niğde’ye, Adnan Menderes hükümeti tarafından sürgün edilmiş, memur bir ailenin, beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk okulu Kars ve Elazığ’da okuyan Toker, Ortaokul ve liseyi Bolu'da bitirdi. 1980 de Anadoluhisarı Gençlik ve Spor akademisini bitiren Toker, 1991 de S.Piyontek yönetiminde açılan teknik direktörlük kursundan mezun oldu.1984 yılınada profesyonel futbol kariyerini Süleymaniye Sirkeci’de sonlandıran Toker, Ailesiyle birlikte inşaat şirketi kurdu. Ayni yıllarda Toker spor merkezini kurdu. Bu kurumda otuz yıl yöneticilik ve öğretmenlik yaptı.1983 yılında Toker mobilya şirketine ortak oldu.1990 yılında Uğur matbaasını bir arkadaşıyla kurdu. Bütün işletmelerini, geçirdiğim ağır hastalıktan sonra tahliye ederek 2018 de emekli oldu.