Valiliğin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan olumsuz hava şartları ve rüzgar nedeniyle 69 çatı uçması olayının meydana geldiği bildirildi. Olaylarda 3 kişinin hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından olumsuz hava koşullarının devam edeceği bilgisinin paylaşıldığı belirtildi.

AFAD, MGM'den alınan bilgilere göre, bugün beklenen kuvvetli rüzgar, fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle Hakkari ve Van için turuncu, 29 il için ise sarı kodlu uyarı verildiğini bildirdi.

Sarı kodlu iller ise; Niğde, Kayseri, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Muş, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Batman, Adıyaman, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak olarak sıralandı.