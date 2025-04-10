MGM’nin tahmini hava durumu verilerine göre, bölge genelinde hava çok bulutlu olacak ve aralıklı sağanak yağmurlar görülecek.

Yağışların, Van’ın güney kesiminde yer alan Bahçesaray, Çatak, Gürpınar ve Başkale ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olması beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği Van’da, rüzgârın batılı ve güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bazı zamanlarda ise kısa süreli fırtına, hatta tam fırtına şeklinde kendini gösterebileceği belirtiliyor.

DÖRT AYRI UYARI

Turuncu kod uyarısının yanı sıra Van için dört farklı uyarı daha yapıldı.

MGM’nin kuvvetli yağış uyarısında, “Hakkari ve Van’ın güney ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı” ifadelerine yer verildi.

Kuvvetli rüzgâr uyarısında ise, “Bölge genelinde güneyli yönlerden esecek rüzgârın, kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa), zaman zaman tam fırtına (80-100 km/sa) şeklinde etkili olması bekleniyor. Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi risklere karşı dikkatli olunmalı” denildi.

Ayrıca toz taşınımı ve çığ tehlikesi konusunda da uyarılarda bulunuldu. MGM, “Bölgede toz taşınımının etkili olması nedeniyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı. Yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda ise çığ tehlikesi mevcut, bu konuda da dikkatli olunması gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Van’da bugün hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor:

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu