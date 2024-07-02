Hakan Çalhanoğlu neden yok, sakatlandı mı? Avusturya-Türkiye maçında Çalhanoğlu neden kadroda yok, cezalı mı?

Hakan Çalhanoğlu Cezalı! A Milli Takım'ın EURO 2024 Avusturya Maçında Yıldız Oyuncusu Forma Giyemeyecek

Hakan Çalhanoğlu Neden Yok? Cezalı Mı?



EURO 2024'te son 16'ya kalan A Milli Takımımızda, teknik direktör Vincenzo Montella, Hakan Çalhanoğlu'nun cezalı olması nedeniyle Avusturya maçında ilk 11'de değişikliklere gidecek. Peki, Hakan Çalhanoğlu neden cezalı?

UEFA EURO 2024'te Hakan Çalhanoğlu Neden Kadroda Yok?

UEFA EURO 2024 maçları devam ederken, Avusturya-Türkiye karşılaşmasında Hakan Çalhanoğlu'nun kadroda olmaması merak ediliyor. Hakan Çalhanoğlu, sarı kart sınırındaydı ve son maçta aldığı kartla Avusturya maçında forma giyemeyecek.

Milli Takımda Kimler Sarı Kartlı?

Takımımızda sarı kart sınırında olan diğer önemli isimler arasında Salih Özcan, Kenan Yıldız, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Orkun Kökçü, Arda Güler ve Mert Müldür bulunuyor.

Montella'nın Planı: Arda Güler Merkeze, İrfan Can veya Kerem Aktürkoğlu Sağ Kanatta

İtalyan teknik direktör Montella, Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın'ın yokluğunda Avusturya maçının ilk 11'ini belirlemeye başladı. Arda Güler'i merkeze kaydırarak, sağ kanatta İrfan Can Kahveci veya Kerem Aktürkoğlu'na görev vermeyi planlıyor. Samet'in yerine ise cezası biten Abdülkerim Bardakcı 11'de yer alacak.

Avusturya-Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?



Avusturya-Türkiye maçı ü saat 22:00'de oynanacak.