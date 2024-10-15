HİZMET-İŞ Sendikası ve HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki 81 ilin sendika başkan ve yöneticileri, işten çıkartılan işçilere destek olmak amacıyla belediye önündeki eylem çadırını ziyaret etti.

Burada ilk olarak konuşan HAK-İŞ HİZMET İŞ Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz; “Genel başkanımız Mahmut Arslan’ın talimatlarıyla İpekyolu belediyesinin önünde, 3 Mayıs itibariyle eylem çadırımızı kurduk. Mücadelemize ve emeğimize destek olmak için her zaman yanımızda olan sayın genel başkanımız ve şube başkanlarımız Van işçisi, emekçisine destek vermek için buradalar. Desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim.” dedi.

GENEL BAŞKAN ARSLAN: “EYLEMİMİZ 166. GÜNÜNDE”

Belediye önündeki çadır eylemine 81 ilin sendika başkanları ve yöneticileriyle destek verdiklerini belirten HİZMET-İŞ Sendikası ve HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Eylemimizin 166.gününde yapılan haksızlıkların, hukuksuzlukların, adaletsizliklerinin hesaplarını sormak için buradayız. Buradan sesleniyoruz, Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu, Tuşba, Edremit ve Gevaş Belediyesi başkanları bizi duyun, anlayın. Van halkının helal oylarıyla seçildiniz, seçildiğiniz andan itibaren emeğin, emekçinin hakkını gasp etsiniz.” ifadelerini kullandı.

ARSLAN: “HİÇBİR ARKADAŞIMIZ HUKUKİ BİR SORUŞTURMA GEÇİRMEDİ”

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Hani siz barış, adalet, hukuk, kardeşlik diyordunuz? Bu yaptığınız nedir? Kardeşliğe bomba attınız. Ne yazık ki adaleti yok saydınız. Barış yerine kavgayı öne sürdünüz. 800 arkadaşımızın hiçbiri hukuki bir soruşturma geçirmediler. Bir gün haklarında disiplin işlemi yapılmadı. İşe gelmedi diye işlem yapılmadı...”

ARSLAN: “EYLEMİMİZ DEVAM EDECEK”

“Gelin bu arkadaşlarımızı işe başlatın” diyerek sözlerine devam eden Genel Başkan Mahmut Arslan, “Haklarında soruşturma başlatmışsanız, işe gelmemişlerse, yanlış yapmışlarsa bu arkadaşlar hakkında ne gerekiyorsa beraber yapalım dedik. Ama sadece belli dönemlerde işe girdi diye, sadece kendilerinden olmadı diye bu işten kardeşlerimizi çıkarırsanız karşınızda onlarla beraber bizi bulacaksınız dedik. İşte 166 gündür buradayız ve devam edeceğiz. Nereye kadar, ta ki bu işi sonuçlandırana kadar burada olacağız. Biz hukuktan yana, haktan yana, adaletten yana taraf olduk. Burada da tarafız; hak, adalet, hukuk için tarafız. 21 arkadaşımızın işlerine iadesi mahkeme tarafından kabul edildi. Şimdi bir üst mahkemede. Hukuksuz bir şekilde işten çıkarılan kardeşlerimizin üst mahkemeden hemen geçmesini ve bir an önce işe dönmeleri sağlanmalıdır.” şeklinde konuştu.

“HAKLI MÜCADELEMİZ SONUNA KADAR DEVAM EDECEK”

“Bu adaletsizliklerden vazgeçilmezse, bu işçiler işlerine geri dönmezse bizler bu davadan vazgeçmeyeceğiz” diyen Arslan, sözlerini şöyle tamamladı;

“Van işçileriyle beraber, Van halkıyla beraber; bu adaletsizlikleri yapanlardan hesap soracağız. İşçi kardeşlerimiz bizim yanımızda oldukları sürece bizler bu adaletsizliği hukuk önünde soracağız. Bizi korkutamazsınız. Biz halkımıza inanıyor ve güveniyoruz. Bizi yıldıramayacaksınız. Bu eylemi sonuna kadar sürdüreceğiz. İşten çıkarılan arkadaşlarımız bize güvendiler, sendikamızın arkasında saf tuttular. Bizler de arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Asla vazgeçmeyin, asla endişe ve korkuya kapılmayız. Haklı mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.”

