Hac ibadeti sırasında yüzlerce Müslüman hayatını kaybetti.

Kutsal topraklarda yüksek sıcaklık dereceleri altındaki hacıların bazılarından ölüm haberi geldi.

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi, pazartesi günü Mekke'deki Mescid-i Haram'da sıcaklığın 52 dereceye yaklaştığına dikkati çekti.

Kutsal topraklarda ölenlerin sayısı

Bu kapsamda 577 hacı hayatını kaybetti. Ölenlerin 323'ünün Mısırlı olduğu belirtildi. Çoğunun sıcak kaynaklı hastalıklara yenik düştüğü açıklandı.

Açıklamada, "Mısırlıların hepsi sıcaktan öldü." denildi. Birkaç kişinin ise kalabalık sırasında oluşan izdiham nedeniyle yaşamını yitirdiği notu paylaşıldı.

Morgda son durum

AFP'nin aktardığına göre, ölenler arasında 60 Ürdünlü var. Mekke'nin en büyük morglarından biri olan El-Muaisem'deki morgda toplam 550 kişinin bulunduğu söylendi.

2 binden fazla hacı tedavi edildi

Mısır Dışişleri Bakanlığı, hac sırasında kaybolan Mısırlıları arama operasyonlarında Suudi yetkililerle iş birliği yaptığını bildirmişti.

Suudi yetkililer, sıcaklık stresinden muzdarip 2 binden fazla hacıyı tedavi etti.

Suudi yetkililer: Şemsiye kullanın, bol su için

Geçtiğimiz yıl çeşitli ülkelerden en az 240 hacı adayı hayatını kaybetmişti. Bunların çoğu Endonezyalı'ydı.

Suudi yetkililer, hacılara şemsiye kullanmaları, bol su içmeleri ve günün en sıcak saatlerinde güneşe maruz kalmamaları konusunda uyarılarda bulundu.