Başkale (öğrenkale) de doğan Habip Pülat, ilk ve orta okulu orada yatılı okulda tamamladı. Lise tahsilini AOL de bitirdi ve çeşitli dernek ve kuruluşlarda yöneticilik ve söz sahibi oldu ve sonra kendi İran Van arası dış ticareti geliştirdi. Kendi işletmelerini açan Pülat, 5 sene kadar işledikten sonra iflas etti ve sonra girişimcilik eğitimleri almaya başladı. Çeşitli operatör şirketlerinde çalışan Pülat, yaklaşık bir sene boyunca kişisel analiz ve satış uzmanlığı görevini üslendi. Daha sonra 2022 yılında Vatan Partisi ile yolları birleşti ve Van il başkanlığın da çeşitli görevleri üstlendi.