Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Yukarı Kaymaz Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir neden dolayı ot yığınında çıkan yangını gören mahalle sakinleri, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verildi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede bölgeye Gürpınar ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeni ile ilgili tahkikat başlattı.

Bir yıllık emekleri küle dönen ot sahibi yetkililerden yardım bekliyor.