Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, OSB’de faal durumdaki firmaların üretim alanlarını açıkladı.

Aslan’ın yaptığı açıklamalara göre Van OSB’de şu anda üretim yapan firmalar; tekstil ve konfeksiyon, gıda işleme, plastik ve ambalaj, metal işleme ile makine imalatı, mobilya, inşaat malzemeleri, yem, un, yapı kimyasalları ve hayvan sağlığı ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Firmaların bir kısmı iç piyasa ihtiyaçlarını karşılarken bir kısmı da çevre illere ve yurtdışına satış gerçekleştiriyor.

ÜRÜNLER HEM YURT İÇİNE HEM AVRUPA’YA GÖNDERİLİYOR

OSB’de yaklaşık 22 firmanın tekstil ve hazır giyim alanında faaliyet gösterdiğini ifade eden Aslan, bu firmaların hem yurt içi piyasaya hem de ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine üretim yaptığını söyledi.

Diğer ürün grupları hakkında da bilgi veren Aslan, şunları söyledi:

“Ahşap ürünleri sektöründe mobilya, kapı, pencere, mutfak dolabı, masa-sandalye gibi geniş bir ürün yelpazesi üretiliyor. Yapı malzemeleri ve prefabrik alanında beton travers, köprü kirişi ve prefabrik yapı elemanları başta olmak üzere inşaat sektörüne yönelik yüksek hacimli üretim gerçekleştiriliyor. Metal işleme ve çelik konstrüksiyon sektöründe çelik konstrüksiyon, kaynak teli, çelik kapı ve ferforje ürünleri üreten güçlü işletmeler bulunuyor. Musluk, batarya ve sıhhi tesisat ürünleri İran sermayeli ortaklıklarla kurulan tesislerde kaliteli bir şekilde üretiliyor. Plastik boru ve temiz su boruları yine yabancı sermaye ortaklı tesislerde yüksek kapasiteyle imal ediliyor. Mermer işleme tesislerinde mermer kesim, cilalama ve plaka üretimi yapılıyor. Yapı kimyasalları sektöründe boya, izolasyon malzemeleri ve yapıştırıcı gibi ürünler üretiliyor. Gıda sektöründe unlu mamuller ve çeşitli gıda ürünleri üreten tesisler faaliyet gösteriyor. Ambalaj malzemeleri alanında naylon poşet, streç film ve endüstriyel ambalaj üretimi yapılıyor.”

“VAN OSB, TAM ANLAMIYLA KARMA ÜRETİM OSB NİTELİĞİNDE”

Van Organize Sanayi Bölgesi’nin tam bir karma üretim alanı olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Aslan, bölgede üretilen ürünlerin yalnızca Van ve çevresine değil, aynı zamanda Orta Doğu ülkelerine, Türk Cumhuriyetlerine ve Avrupa pazarlarına da satıldığını kaydetti.

Aslan, son olarak şu ifadeleri kaydetti:

“Su arıtma cihazları İran sermayeli bir firma tarafından üretiliyor. Telekomünikasyon ve dijital ekipman üreten teknolojik bir tesis bölgemizde yer alıyor. Boya ve kaplama malzemeleri alanında çevre dostu ve yüksek nitelikli boya üretimi yapan firmalar bulunuyor. Sonuç olarak Van Organize Sanayi Bölgesi tam anlamıyla bir karma organize sanayi bölgesi niteliğinde. İnşaat malzemelerinden ev tekstiline, sıhhi tesisat ürünlerinden teknolojik ekipmana kadar çok geniş bir ürün yelpazesiyle hem il ve bölge ihtiyaçlarını karşılamakta hem de ulusal pazar ile Orta Doğu ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa gibi uluslararası pazarlara yönelik ciddi bir üretim ve ihracat potansiyeli oluşturuyor.”