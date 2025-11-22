Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Bölge Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Uraloğlu, 2053 yılında demir yolu ağını 17 bin 500 kilometreye çıkartılacağını belirtti.

"DEMİR YOLU AĞIMIZI 2053'TE 28 BİN 500 KİLOMETREYE ÇIKARTACAĞIZ"

Uraloğlu, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

Ülkemizi 2 bin 251 kilometrelik hızlı demir yolu yaparak yüksek hızlı demir yolu ağları ile tanıştırdık. Önümüzdeki aylarda 225 kilometre hızlı giden yerli ve milli yüksek hızlı tren setimizi raylarda denemeye başlayacağız. İnşallah 2028 yılında 14 bin kilometre olan demir yolu ağımızı 17 bin 500 kilometreye çıkartacağız.

2053 yılında da 28 bin 500 kilometreye çıkartacağız. 2053'e kim sağ kim selamet diye bir yaklaşım olabiliyor. Tabii ben Rabbimden kendi adıma 2053'ü bana görmeyi nasip etsin diye niyaz ediyorum. Hep beraber inşallah. 48 saatte hızlı trenlerle bütün Türkiye'yi dolaşma imkanına inşallah nasip olacağız.

"BİZ RANT DEĞİL, PROJE ODAKLI OLDUK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamasıyla 4,7 milyon kullanıcının bilgilerinin yurt dışına çıkarıldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, şu kelimeleri kullandı:

Biz ideoloji değil insanı merkeze koyduk. Kavga değil hizmet odaklı olduk. Rant değil proje odaklı olduk. Laf değil gerçekten icraat odaklı olduk. Ama maalesef ülkede muhalefet yapma adına olanlar bunun tam tersinden hareket etmişlerdir.

Yürütülen bazı adli soruşturmalar var biz bunun hiçbir yerinde yokuz. Şikayet eden kendileri, itirafçı olan kendileri, iç kavga eden kendileri ama adli makamlar elbette takip ediyor.

"4,7 MİLYON KULLANICININ BİLGİLERİ YURT DIŞINA ÇIKARILMIŞTIR"

Benim Bakanlığımı ilgilendiren bir tarafı huzurlarınızda paylaşmak istiyorum. İstanbul'un kişisel verileri ile ilgili soruşturmanın bir parçası var, ondan bahsedeceğim. İstanbul'daki Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamaya koyduğu 4,7 milyon kullanıcının bilgileri.

O bilgilerde bütün kişisel bilgiler var. İletişim bilgilerinden, TC kimlik numarasına, mail adresine, ev ve iş adresine bütün bilgileri var. Aynı zamanda konum bilgisini paylaştığı için bütün gününü hayatını nerede geçirdiğinin bilgileri var. Dolayısıyla sizin özeliniz neredeyse ne varsa bütün bilgiler yurt dışına çıkarılmıştır.

"EN MASUM MAZERETİ SEÇİMLERE YÖNELİK İNSANLARA ULAŞMAKTIR"

Bunun en masum mazereti seçimlere yönelik insanlara ulaşma mazeretidir. Bunu da yaptılar zaten. Kim Abdulkadir Uraloğlu. Kimdir bu; AK Partilidir. Tamam onun önüne biz hangi reklamları nerede nasıl çıkarırsak onu etkiler kendimize oy verdiririz. Bu en masum olanıdır. Ama istikbali bilgiler dahil hepsi hep beraberinde yurt dışına çıkarılmıştır. İlk göreve gelindiği anda bu yapılmıştır.

"BU ÜLKEYE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Böyle bir iradeye mi biz bu ülkeye teslim edeceğiz. Allah'ın izniyle etmeyeceğiz. Biz bu ülkeye hizmet etmeye hep beraber devam edeceğiz. İnancımız, gayretimiz, sadakatimiz ile yolumuza Allah'ın izniyle devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini almadan 2029'u konuşmamızın bir anlamı yok. 2027 mi olur 2028 mi olur seçimi Allah'ın izniyle inşallah beraberce alacağız. Bu ülkeye bütün ekiplerimizle beraber bütün dava arkadaşlarımızla beraber hizmet etmeye devam edeceğiz.