Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi öncesi, kart ceza sınırında olan oyuncuları merak ediliyor. İşte Fenerbahçe'nin kart sınırında olan oyuncuları:

Dzeko

Tadic

Batshuayi

Cengiz

Mert Müldür

Ferdi

Becao

Bu oyuncular, Kayserispor maçında sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta cezalı duruma düşecekler. Fenerbahçe, bu önemli mücadeleden 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Maç 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe, taraftarlarının önünde galibiyet alarak moral bulmak ve şampiyonluk umutlarını canlı tutmak istiyor.