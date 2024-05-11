Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Galatasaray'ın Fenerbahçe ile puan farkını açmak için çıktığı bu maç öncesinde, kart sınırında olan oyuncular merak konusu oldu. İşte Galatasaray'ın kart sınırında olan oyuncuları:

Lucas Torreira

Victor Nelsson

Hakim Ziyech

Kerem Aktürkoğlu

Kaan Ayhan

Sergio Oliveira

Davinson Sanchez

Bu oyuncular, Fatih Karagümrük maçında sarı kart görmeleri durumunda, takımın Fenerbahçe maçında kart cezalısı durumuna düşecekler. Maç 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray'ın bu önemli maçta galibiyet için sahaya çıkması bekleniyor.