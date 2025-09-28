AK Parti Van Gençlik Kolları Başkanlığı, Van Gölü’ne dikkat çekmek için önemli bir festivale imza attı.

Van Gençlik Kolları tarafından dün startı verilen 2 günlük festival kapsamında birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.

Van – Edremit Gebze Su Sporları Merkezinde bugün de devam eden festival kapsamında; su parkuru, akıl oyunları, yelken, palyaço, halk oyunları, şişme oyun alanları, yerel konserler, çocuk oyun alanları, jet ski, dragon, kano, kürek, yüzme, plaj hentbol, dart, geleneksel okçuluk, plaj voleybolu, tekne turu, ringo banana gibi çok sayıda organizasyonla keyifli anlar yaşanıyor.

Festival bugün akşam saatlerine kadar devam edecek.