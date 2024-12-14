Van’da önceki gün etkisini gösteren kar yağışından dolayı bazı yerleşim yerlerinin yolu ulaşıma kapanmıştı. Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Koordinasyonu ekiplerinin çalışmaları sonucu, çok sayıda yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma açıldı. Van genelinde yolu ulaşıma kapalı 20 yerleşim yerinin olduğu bildirildi.

GEVAŞ VE GÜRPINAR’DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Etkili olan kar yağışı sonrası yüzden fazla yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanan Van’da bu yollar yeniden ulaşıma açıldı. Ancak kar yağışının etkili olduğu Gevaş ilçesinde 13 ve Gürpınar ilçesinde de 7 olmak üzere 20 yerleşim yerinin yolunun ulaşıma açılabilmesi için çalışmalar devam ediyor.