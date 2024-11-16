18 Kasım günü Van’a gelmesi beklenen Bakan Osman Aşkın Bak, Van’ı ziyaret ederek çeşitli programlara katılacak.

Kentteki spor tesislerinin açılışı, gençlik buluşmaları gibi birçok programa katılması beklenen Bakan Osman Aşkın Bak’ın Van Spor yöneticileriyle bir araya gelmesi de planlanan programlar arasında. Bu görüşmede Van Spor FK yönetiminin, yeni tesis projesini Bakan Osman Aşkın Bak’la paylaşması ve desteğini talep etmesi de bekleniyor.

18 Kasım Pazartesi günü Van’a gelecek olan Bakan Osman Aşkın Bak’ın İpekyolu çok amaçlı spor salonu toplu açılış törenine katılması, Van Valiliğini ve AK Parti Van il başkanlığını ziyaret etmesi, gençlerle buluşması ve bazı programlara katıldıktan sonra kentten ayrılması öngörülüyor.