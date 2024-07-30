Eşi Emre Olgun’un sosyal medya aracılığıyla duyurduğu bu acı haber, hukuk camiasında büyük bir üzüntüye yol açtı.

Şeyma Olgun Kimdir?

2014 yılında Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Şeyma Olgun, avukatlık kariyerine hızla yükseldi. Özellikle aile hukuku ve medeni haklar konularındaki başarılı davalarıyla tanınan Olgun, genç yaşta birçok önemli başarıya imza attı. Konya’da avukatlık yapıyordu ve bir çocuk annesiydi.

Şeyma Olgun’un Ölüm Nedeni Ne?

Gece saatlerinde aniden rahatsızlanan Şeyma Olgun, hastaneye kaldırıldı. Tüm doktor müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Olgun’un ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu belirsizlik, büyük bir merak ve endişe yarattı.

Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şeyma Olgun, bugün öğle namazının ardından Hocacihan Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi, meslektaşları ve sevenleri, genç avukatı hüzün içinde uğurlarken derin üzüntülerini ifade ettiler.

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi, ani kaybıyla ilgili yayımladığı taziye mesajında, “Üniversitemiz Hukuk Fakültesi 2014 mezunumuz Şeyma Olgun’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve üniversite camiasına başsağlığı diliyoruz,” ifadelerini kullandı.