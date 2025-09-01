Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 3'ü çocuk 9 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 127'si çocuk olmak üzere 348'e yükseldiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 22 Ağustos'taki açıklamasıyla Gazze'de kıtlık ilan etmesinden bu yana ise 12'si çocuk 70 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

IPC tarafından yayımlanan son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın 'felaket seviyesi' olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" bildirilmişti.

IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

Gazze'deki hükümet: Gazze’ye girmesi gereken yardımın yalnızca yüzde 15’i ulaştı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne yardım girişlerinin son durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Son beş günde Gazze Şeridi’ne girmesi planlanan 3 bin yardım kamyonundan yalnızca 534’ü giriş yaptı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in açlığı silah olarak kullanarak Filistin halkının kararlılığını kırmaya çalıştığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in uyguladığı açlık ve güvenlik kaosu politikaları nedeniyle yardımların yağma ve hırsızlık riskiyle karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

Gazze Şeridi’ne son 35 gün içinde toplam 3 bin 188 yardım tırının giriş yaptığı, ancak bu süre zarfında kente ulaşması gereken 21 bin insani yardım tırının ise engellendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze’ye girmesi gereken insani yardımın ancak yüzde 15’inin girişine izin verildiği belirtildi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 98 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere hayatını kaybeden 98 Filistinli ve 404 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun ateşkesi bozduktan sonra Gazze'de 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 426 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 48 bin 619 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 46 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 239 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 294'e, yaralananların sayısının da 16 bin 839' ulaştığı kaydedildi.

Gazze hastanelerinde son 24 saatte, kötü beslenme ve açlık nedeniyle 3'ü çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, açlıktan ölenlerin sayısının 348'e yükseldiği, bunlardan 127'sinin ise çocuk olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 63 bin 557'ye, yaralıların sayısının 160 bin 660'a yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusu sivil noktaları hedef aldı

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze kentinin batısında, Şatii Mülteci Kampı çevresinde yer alan bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda biri hamile bir kadın ve ikisi çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Şatii Mülteci Kampında ise zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır bombalandı, 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Aynı mülteci kampındaki Kavka kavşağı yakınlarında bir evin hedef alındığı saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nafak caddesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı evin hedef alındığı saldırıda ise 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail askerleri ayrıca kentin orta kesiminde Sahabe Hastanesi çevresinde bir binayı havadan vurdu. Bombardımanda karı-koca ve bir çocuktan oluşan 3 kişilik aile yok oldu.

Kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan mahallesinde yer alan evin bombalandığı saldırıda ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'nin Ebu İskender kavşağı yakınlarında Filistinli sivillerin toplandığı alan İsrail ordusuna ait insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı. Saldırıda 1 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

İsrail Gazze’deki Aksa Şehitleri Hastanesini 14. kez vurdu

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Aksa Şehitleri Hastanesi'ni çevreleyen duvarın içinde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırlara ve yakınındaki polikliniklere saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, daha önce 13 kez hedef alınan Aksa Şehitleri Hastanesinin İsrail ordusu tarafından 7 Ekim 2023'ten bu yana 14. kez vurulduğu kaydedildi.

Bombardımanın yaşandığı bölgede yaralanmaların olduğu, maddi zararın meydana geldiği ve hastanede tedavi gören onlarca hastanın ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Medya Ofisi açıklamasında, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler ve bağlı kurumlarına çağrıda bulunularak, savaş suçu ve katliam boyutuna ulaşan saldırıların durdurulması için acilen harekete geçilmesi, kentteki hastaneler ile sağlık çalışanlarına uluslararası koruma sağlanması talep edildi.

İsrail evleri havaya uçurmaya devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun mahallesinde Filistinlilerin evlerini ve yapıları patlatmaya devam ediyor.

Ayrıca kentin doğusundaki Şucaiyye mahallesi de İsrail uçakları tarafından şiddetli şekilde bombalanıyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimine de saldırılar sürüyor

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampında bir evi hedef alan hava saldırısında bir karı-koca ve bir kız çocukları 3 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca hastane çevresindeki bir çadırın insansız hava aracıyla hedef alındığı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

İsrailli Bakan Ben-Gvir, 100 bin İsraillinin daha silah ruhsatı almasına izin verdi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Kiryat Malakhi ve Kiryat Gat, orta kesimindeki Gan Yafni, kuzeyindeki Megiddo ve Tel Mond beldeleri ateşli silah ruhsatı verilen bölgelere dahil edildi.

Açıklamada, bunun, yaklaşık 100 bin İsraillinin daha özel silah ruhsatı almaya hak kazanacağı anlamına geldiği belirtilirken, söz konusu beldelerde bu sayede "kişisel güvenliğin güçleneceği" öne sürüldü.

İsraillileri silahlandırma politikasından övgüyle söz eden Ben-Gvir, "Yürüttüğümüz bu reform birçok hayat kurtardı, sahada etkinliğini kanıtladı ve vatandaşların kendilerini ve toplumlarını koruyabilmeleri için tasarlandı." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir'in ofisine göre, silahlandırma politikasının başladığı Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 230 bin yeni ateşli silah ruhsatı verildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri zorla yerinden etmek ve topraklarına el koymak için hemen her gün çoğu ateşli silahlarla olmak üzere sivillere saldırılar düzenliyor.