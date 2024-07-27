Gazze Sivil Savunma Birimi tarafından Telegram'dan yapılan açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin orta kesimindeki ez-Zuveyde beldesinde ve güneydeki Han Yunus şehrinde iki eve saldırdığı belirtildi.

Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Han Yunus'un Ketibe Mahallesindeki El-Erneb Caddesi üzerinde bulunan Filistinlilere yapılan saldırı sonucunda 2 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Gazze şehrinin batısında bulunan El-Emel Oteli yakınlarına da saldırı düzenlendiği ve 2 can kaybı olduğu kaydedildi.

Saldırıya uğrayan bölgelerde çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, yaralı sayısı hakkında kesin bir sayı verilmedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 175 Filistinli öldü, 90 bin 403 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.