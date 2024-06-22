İsrail'in 7 Ekim'de başladığı Gazze katliamı, tüm çabalara rağmen durmuyor...

İsrail ordusunun dünyanın gözü önünde soykırıma varan katliamlarında ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Saldırılarda 260 gün geride kaldı

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 260 gündür sürdürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saat Gazze Şeridi'ndeki sivillere 3 saldırı gerçekleştirdiği, 101 kişinin hayatını kaybettiği, 169 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Can kaybı 38 bine dayandı

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 551'e, yaralananların sayısının ise 85 bin 911'e yükseldiği aktarıldı.