Katil İsrail ordusu Gazze'yi yakıp yıkarken her geçen dakika bilanço ağırlaşıyor.

Tüm kamuoyu baskılarına rağmen İsrail, Gazze'ye bomba yağdırırken tüm temel ihtiyaçlardan mahrum Gazze halkı hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Başta enerji ve gıda sıkıntısı çeken Filistinliler bir yandan da açlıkla mücadele ediyor.

Çocuklar açlıktan ölüyor

Özellikle tedavi altında olan ve özel yiyeceklere ihtiyaç duyan hasta çocuklar, bir bir açlıktan ölüyor.

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve yoğun kuşatması devam ederken gıda krizinin yaşandığı Gazze'de salgın hastalıkların yayılmasının yanı sıra özellikle çocuklarda yetersiz beslenme vakaları hızla artıyor.



6 yaşındaki Hikmet öldü

Yetersiz beslenme ve ilaç eksikliği nedeniyle 6 yaşındaki Filistinli çocuk Hikmet Bedir, tedavi gördüğü Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Ölü sayısı 38 bini geçti

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 153 Filistinli öldü, 87 bin 828 kişi yaralandı.

Tel Aviv yönetimi, BM Güvenlik Konseyi'nin savaşın derhal durdurulması ve Uluslararası Adalet Divanı'nın önlem alınması yönündeki kararlarına rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.