İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi’nde çocuk felci vakasının görülmesinin ardından başlatılan aşılama kampanyasının ilk aşaması tamamlanmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, kampanyaya ilişkin son verileri açıkladı. Bakanlık açıklamasında, 7 gün önce başlatılan aşı kampanyasının başından bu yana Gazze’deki çocukların yüzde 69’una çocuk felci aşısının ilk dozunun yapıldığını duyurdu.

441 BİN 647 ÇOCUĞA AŞI UYGULANDI

Çocuk felci aşı kampanyasının ilk aşaması tamamlansa da ilk dozları yapılmayan çocuklar için Deir el-Balah ve Han Yunus’ta aşılamanın devam etiği kaydedilen açıklamada dün akşam itibarıyla yüzde 49'u kız çocuğu olmak üzere 441 bin 647 çocuğa aşı uygulandı.

Bakanlık, aşı kampanyasının Gazze'nin güneyinde tamamlandıktan sonra Gazze'nin kuzeyinde devam edeceğini bildirdi.