İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik acımasız saldırılarına aralıksız devam ediyor.

Hedef gözetmeksizin cami, hastane, okul ve evleri bombalayan İsrail, tüm uluslararası uyarıları hiçe sayarak insanlık ve savaş suçu işliyor.

Aylardır süren saldırlarda en büyük zararı görenler ise çocuklar oldu...

Gazze'de 7 aydır en çok çocuklar öldü

Küçük yaşlarda bomba seslerine aşina olmak zorunda kalan çocuklar, İsrail saldırılarında ya ölüyor ya da ağır yaralı olarak yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'de can kaybı her geçen gün artarken, hayatını kaybedenlerin büyük bir bölümünü çocuklar oluşturuyor.

15 bin 103 çocuk öldü

Filistin Kızılayı, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 7 ayı aşkın süredir hava, deniz ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşamını yitiren çocukların sayısına dikkati çekti.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 15 bin 103 çocuk şehit düştü." ifadeleri kullanıldı.

Toplam can kaybı 35 bin 233'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 233'e, yaralı sayısının 79 bin 141'e yükseldiğini duyurmuştu.

Altyapı tahrip ediliyor

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.