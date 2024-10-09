Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 369 gündür uyguladığı soykırıma ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 45 kişinin öldüğü, 130 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 42 bin 10'a, yaralı sayısının 97 bin 720'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

BM: Saldırıların yoğunlaştığı Gazze'nin kuzeyinde 400 bin Filistinli mahsur kaldı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 400 bin Filistinlinin mahsur kaldığını açıkladı.

Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail makamlarının, son tahliye emirleriyle insanları tekrar göç etmeye zorladığını belirtti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 400 bin Filistinlinin mahsur kaldığını ifade eden Lazzarini, insanların gidecek güvenli yerlerinin olmadığını bildiğini vurguladı.

Bölgedeki insanların yeniden göçü kabul etmediğini aktaran Lazzarini, "Çünkü Gazze'deki hiçbir yerin güvenli olmadığını çok iyi biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Lazzarini, Gazze'nin kuzeyinde temel ihtiyaçların neredeyse hiç bulunmadığını ve bu nedenle de açlığın yeniden yaygınlaştığını ve derinleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu son askeri operasyon aynı zamanda çocuklar için yapılacak olan çocuk felci kampanyasının ikinci aşamasını da tehdit ediyor. Çocuklar her zaman olduğu gibi ilk ve en çok acı çekenler."

Lazzarini, "Çocuklar daha iyisini ve daha iyi bir geleceği hak ediyor." diyerek Gazze'de derhal ateşkes çağrısı yaptı.

UNRWA: Gazze'nin kuzeyinde 7 okul boşaltıldı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun tahliye çağrısı yaparak kara saldırısı düzenlediği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 7 okulun boşaltıldığını duyurdu.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde saldırılarını yoğunlaştırmasının hayat kurtaran hizmetlerin kapanmasına sebep olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde "Yerinden edilen kişilerin barındığı 7 UNRWA okulu boşaltıldı. Cibaliya Mülteci Kampı'nda 8 su kuyusundan yalnızca 2'si aktif." ifadesi kullanıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı yerlere yeni kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlileri zorla yerlerinden çıkarmaya çalışıyor.

İsrail saldırıları, başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahiye bölgelerinde yoğunlaşıyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve İran'a vereceği muhtemel karşılık beklenirken Gazze'nin kuzeyinde yeni bir şiddet ve göç dalgası başlatması dikkati çekiyor.

Öte yandan, bölge halkı "ne pahasına olursa olsun" yaşadıkları yerleri terk etmemekte ısrarcı olduğunu ifade ediyor.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 25 Filistinliyi daha gözaltına aldı

Öte yandan, Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinin ortak açıklamasına göre, İsrail ordusu Halil, Beyt Lahim, Kalkiliye, Cenin, Tulkerim, Nablus, Ramallah ve Kudüs'te çeşitli yerlere baskınlar düzenledi.

Söz konusu baskınlarda aralarında çocuklar, kadınlar ve daha önce İsrail hapishanesinden serbest bırakılmış Filistinli esirlerin de bulunduğu 25 kişinin İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Son alınanlarla, İsrail güçlerinin, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinli sayısı 11 bin 200'e yükseldi.

İsrail ordusu, aralarında Kudüs'ün olduğu Batı Şeria'nın tüm kent ve beldelerinde Filistinlilere ait ev ve iş yerlerine baskınlarını artıyor.