İsrail ordusunun yaklaşık bi yıldır bombardımana aldığı Gazze'de, katliam sürüyor.

Orta Doğu topraklarında adeta katliam yapan İsrail ordusu, saldırılarını her geçen gün artırıyor.

Son olarak 24 saat içinde 3 saldırı düzenleyen İsrail askerleri, binlerce sivili katletti.

SON 24 SAATTE 66 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 66 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

ÖLÜ SAYISI 41 BİN 825'E YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 41 bin 825’e, yaralıların sayısının 96 bin 910’a yükseldiği kaydedildi.