Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin merkezinde Kellab ailesine ait bir evi bombaladı.

Saldırı sonucu yıkılan evin enkazından bir kişinin cenazesi ile çok sayıda yaralı çıkarılarak şehirdeki Nasır Tıp Kompleksi'ne nakledildi.

Bu arada sağlık yetkilileri de İsrail savaş uçaklarının Han Yunus şehrinin doğusundaki gümrük kontrol bölgesinde de bir evi bombalaması sonucu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

Sağlık yetkilileri, enkaz altında hala çok sayıda kişinin kayıp olduğunu ifade etti.

İsrail savaş uçağı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki El-Yefaviyye Caddesi'nde bir evi hedef aldı.

Ambulans ve kurtarma ekipleri, saldırı sonucu hayatını kaybeden 1 kadının cenazesi ile 9 yaralıyı yıkılan evin enkazından çıkardı.

İsrail savaş uçağının Cibaliya kasabasında Es-Sehhar ailesine ait bir evi bombalaması sonucu da çok sayıda kişi yaralandı.

Cibaliya'daki saldırılarda ölen ve yaralananların hepsi Cibaliya Mülteci Kampındaki Şehit Kemal Advan Hastanesi'ne nakledildi.

Can kaybı artıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 356 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "4 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 39 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 86 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 534'e, yaralı sayısının da 96 bin 92'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da bazı kent ve beldelere baskınlar düzenledi

Öte yandan İsrail ordusu, işgal altındaki BatıŞeria'da bazı kent ve beldelere baskın düzenledi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El-Bire ve El-Halil kentlerine, Ramallah'ın batısındaki Safa, Nablus'un batısındaki Beyt Maa beldelerine baskınlar düzenledi ve bu bölgelerde birçok eve zorla girdi.

İsrail askerleri baskın sırasında aralarında eski tutukluların da bulunduğu en az 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Safa beldesinde de 17 Eylül'den bu yana gözaltında bulunan Filistinli Ganim Alkam'ın dükkanlarını ve matbaasını basarak, havaya uçurdu.

Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde çok sayıda beldeye de İsrail askerlerince baskınlar düzenlendi ve çok sayıda Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri ayrıca Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na 18 saat süren baskının ardından bölgeden çekildi. İsrail ordusuna ait buldozerler bölgede altyapıya zarar verirken, İsrail askerleri de bölgede 6 Filistinliyi gözaltına aldı.