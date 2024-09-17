Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 347 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 26 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 84 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 252'ye, yaralı sayısının da 95 bin 497'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail ordusunun Gazze'ye gece düzenlediği saldırılarda en az 6 kişi hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu gece boyu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti ve El-Bureyc Mülteci Kampı ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Es-Sabra bölgesi ile Es-Sahaba Caddesi'ne saldırılar düzenledi.

Deyr el-Belah'ın güneyindeki El-Bereke bölgesinde yerinden edilen sivillerin çadırlarına düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü.

Sabra bölgesinde "Eş-Şami" ailesinin evine düzenlenen saldırıda şu ana kadar 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Sahaba Caddesi'nde "Eş-Şubeki" ailesinin evini hedef alan saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Bureyc Mülteci Kampı'nda 12. Blok'a düzenlenen saldırıda da ölen ve yaralananlar oldu. İsrail güçleri, enkazdan ölü ve yaralıları çıkarmak için bölgeye giden sivil savunma ekiplerine de ateş açtı.

İsrail'in Gazze'de evleri bombaladığı saldırıda biri çocuk 4 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda çok sayıda evi bombaladığı saldırıda biri çocuk en az 4 Filistinli öldü, onlarca Filistinli ise enkaz altında kaldı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki çok sayıda evi bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki Tarturi, Ebu Şevke ve El-Batran ailelerine ait birçok evi hedef aldığı bombardımanda onlarca Filistinli şehit edildi, yaralandı veya enkaz altında kaldı." ifadesine yer verildi.

İsrail'in hedef aldığı evlerde 50'den fazla Filistinlinin bulunduğunun tahmin edildiği aktarıldı. Şu ana kadar enkazdan aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 4 kişinin naaşının çıkarıldığı ancak yıkılan evlerin altında hala onlarca kişinin olduğu kaydedildi.

İsrail güçleri, ambulans ve sivil savunma ekiplerini engelliyor

Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin bölgeye ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ulaşmasını engellediği vurgulanarak Uluslararası Kızılhaç Komitesine "sivil savunma ekiplerinin bombalanan bölgeye girmesi ve çok geç olmadan yaralıları kurtarması için derhal koordinasyon sağlaması" çağrısında bulunuldu.

Filistinli sağlık görevlileri de İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki yaralıları tahliye etmek için olay yerine yaklaşan ambulans ve sivil savunma ekiplerine insansız hava araçlarından ve askeri araçlardan ateş açtığını aktardı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail savaş uçaklarının bombaladığı Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda çok sayıda kişi hala enkaz altında ve bölgede tam anlamıyla bir "felaket" yaşanıyor.

İsrail, Han Yunus'ta bir bisikletliyi vurdu

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde hareket halindeki bir bisikleti hedef aldığı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail topçuları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi ve Gazze kentini vurdu. Cibaliya beldesinin doğu bölgeleri ile Gazze kentinin Sabra ve Tel el-Heva semtleri topçu atışlarının hedef oldu.