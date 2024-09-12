Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 342 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 34 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 96 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 118'e, yaralı sayısının da 95 bin 125'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail’in Gazze’nin kuzey ve güneyine saldırılarında 5 Filistinli öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail güçlerinin, Cebaliya kampının El Fahura bölgesinde Sıyam ailesine ait bir evi vurması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda yaralananlar, kamptaki Kemal Advan Hastanesine kaldırıldı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ndeki Kaşko Caddesi'ne düzenlediği saldırıda da 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki El Bureyc kampının kuzeyindeki hava saldırılarında da çok sayıda ev yerle bir oldu. Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki bir ev savaş uçağı ile vurulurken Sabra Mahallesi’ndeki evler de topçu saldırısının hedefi oldu.

İsrail Batı Şeria'nın Tubas kentinde bir Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın tıbbi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Tubas'ın güneyindeki El Faria kampında yaşayan Sufyan Cevad Fayiz Abdulcevad (46), İsrail keskin nişancısının açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Tubas şehrine yönelik saldırılarını 24 saattir sürdürdüğünü, El Faria Mülteci Kampı’na ise gece baskını düzenlediğini kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 700 Filistinli hayatını kaybetti.

Gönüllü öğretmenler, harap olmuş okulun sınıfında eğitim veriyor

Filistin Eğitim Bakanlığı'na göre yaklaşık 620 bin öğrenci Gazze'deki okullarına gidemezken, bazılarının İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıları nedeniyle akıbetlerinin "meçhul" olduğu belirtiliyor.

İsrail saldırılarının başından bu yana Filistinliler, okullar ve üniversiteler gibi eğitim kurumlarını kaçabilecekleri sığınaklar olarak kullanmaya başladı.

Onlarca okul ve eğitim kurumu, başta su ve yiyecek sıkıntısı nedeniyle daha da kötüleşen koşullarda yaşayan binlerce yerinden edilmiş Filistinliye ev sahipliği yapıyor.

Filistinli öğrenciler, okulların yerinden edilmiş kişilerle dolu olması nedeniyle İsrail saldırıları bitse bile eğitim yılının ertelenmesinden endişe ediyor.