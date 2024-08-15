İsrail, Gazze Şeridi'nde 314 gündür katliamlarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 saldırıda 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 107 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 40 bin 5'e, yaralı sayısının ise 92 bin 401'e yükseldiği ifade edildi.

Batı Şeria'da 632 ölüm

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da ise 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 632'ye ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenler arasında 142 çocuk, 9 kadın ve 7 yaşlının bulunduğu belirtildi.