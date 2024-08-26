İsrail 7 Ekim’de başlattığı saldırılarına aralıksız devam ediyor.

Sivil yerleşim yerlerini yerle bir eden İsrail ordusu, Filistinlileri katlederek bölgede soykırım faaliyeti yürütüyor.

SON 24 SAATTE 33 SİVİL DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 2 saldırıda 33 sivilin hayatını kaybettiğini, 66 sivilin ise yaralandığını bildirdi.

İsrail’in 325 gündür süren saldırılarının bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 40 bin 435’e, yaralı sayısının da 93 bin 534’e yükseldiği aktarıldı.