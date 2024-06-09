İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına hava, kara ve denizden 247. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Filistinli "Ebu Dekka" ailesine ait eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde El-Megazi Mülteci Kampı'nda Filistinli "El-Beşiti" ailesine ait bir evi ve El-Bureyc Mülteci Kampı'nı bombaladı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgilere henüz ulaşılamadı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinin çeşitli yerlerinden, İsrail ordusunun düzenlediği saldırlar nedeniyle şiddetli patlama ve silah sesleri duyuldu.

İsrail topçuları ayrıca Gazze kentindeki Ez-Zeytun, Tel el-Hava ve Es-Sabra mahallelerine yoğun saldırlar düzenledi.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 84'e yükseldi

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 8 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 274'ü Nusayrat Mülteci Kampı'nda olmak üzere toplam 283 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, bazıları ağır 698 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 84'e, yaralı sayısının 84 bin 494'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in dünkü Nusayrat saldırısında can kaybı 274'e çıktı

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na savaş uçakları ve topçu atışlarıyla düzenlediği yoğun saldırılarda can kaybının 274'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 274'e çıktığı, 400'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Öte yandan Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, dün zırhlı araçlarla kampa baskın düzenleyen İsrail ordusunun, bir süre sonra kamptan çekildiği ve ordunun çekilmesinin ardından sokaklarda onlarca cansız bedenin bulunduğu aktarıldı.

Yaralıların Nusayrat'taki El-Avde ve Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri hastanelerine getirildiği ancak hastanelerin yaralıları karşılamada yeterli olmadığı, ciddi şekilde ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt sıkıntısı yaşandığı vurgulandı.

Gazze’de son bir haftada 50 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle Kemal Advan Hastanesi’ne getirildi

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'nde son bir hafta içinde yetersiz beslenme sorunu yaşayan yaklaşık 50 çocuğun kayıt altına alındığı belirtildi.

Hastane Müdürü Hisam Ebu Safiye yayımladığı yazılı açıklamada, Gazze'deki durumun felaket düzeyinde olduğunu ifade ederek, Gazze'de açlığın kol gezdiğini, çocuklarda yetersiz beslenme kaynaklı sorunlar görüldüğünü kaydetti.

İsrail'in doğrudan Gazze'deki sağlık sistemini hedef aldığını vurgulayan Safiye, yakıt sıkıntısı ve imkansızlıklar içinde en düşük düzeyde de olsa sağlık hizmeti vermek için gayret ettiklerini dile getirdi.

Ebu Safiye, "Son bir hafta içinde yetersiz beslenme sorunu yaşayan yaklaşık 50 çocuk kayıt altına alındı." ifadesini kullandı.