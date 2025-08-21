Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısının 112'si çocuk olmak üzere 269'a yükseldiği kaydedildi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 61 Filistinli yaşamını yitirdi

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır ve evlerin yanı sıra insani yardım bekleyenleri hedef aldı.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde sivillerin bulunduğu bir alana düzenlenen saldırıda bir anne ve çocuğu hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırı hedef alan hava saldırısında, biri çocuk 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampında zorla yerinden edilenlerin bulunduğu bir çadırı hedef aldı. Saldırıda karı-koca ve üç çocukları olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentindeki İslam Üniversitesi yakınlarında yer alan bir çadırın vurulduğu hava saldırısında ise aralarında çocukların da olduğu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in kuzeydeki Cibaliya Nezle beldesinde bir evi hedef alan hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Zeytun ve Sabra mahallelerine saldırılar sürüyor

İsrail ordusu, Zeytun ve Sabra mahallelerinde sivillere ait evleri bombalamaya ve yıkmaya devam ediyor.

Kentin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir ev bombalandı, 2 çocuk yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail ordusu Zeytun Mahallesi'nde zorla yerinden edilenlerin kaldığı vakıf binasını hedef aldı. Saldırıda aynı aileden 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinden Zeytun Mahallesi'ne yönelik hava ve topçu bombardımanı sonrasında yüksek patlama sesleri işitildi; yükselen yoğun duman bulutları görüldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Zikim bölgesinde açtığı ateş sonucu insani yardım tırlarının güvenliğini sağlayan 12 Filistinli öldü, yardım bekleyen 30 kişi yaralandı.

Kuzeydeki Gazze kentinde yer alan eş-Şati Mülteci Kampı'na yönelik İsrail saldırılarında ise Filistinli 5 sivil yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni kademeli olarak yeniden işgal etme planı kapsamında, 11 Ağustos'tan bu yana Zeytun Mahallesi'nde katliam, zorla yerinden etme ve ev yıkımlarını sürdürüyor.

Nusayrat Mülteci Kampına saldırılar

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde insani yardım bekleyenlerin üzerine İsrail askerleri tarafından ateş açıldı. Saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun helikopterle mülteci kampındaki bir daireyi bombaladığı saldırıda 1 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

Nusayrat Kampının batısında ise Filistinlilere ait bir ev bombalandı, biri çocuk 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kamptaki fırın yakınlarında yer alan evin hedef alındığı saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Güney bölgelerine düzenlenen saldırılar

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistinli aileye ait bir evin havadan vurulması sonucu 1 kadın ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi. Çocuklardan birinin bebek olduğu kaydedildi.

Han Yunus'taki Mevasi bölgesinde bulunan Hilal Sahra Hastanesi yakınlarında yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadır insansız hava aracıyla hedef alındı; 12 Filistinli yaralandı.

Mevasi'deki bir diğer hava saldırısında 6 Filistinli daha hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırısında enkaz altında kalan kadın, sağ olarak kurtarıldı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız ve yıkıcı saldırıları aralıksız sürüyor. İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda Derviş ailesine ait evi hedef alması sonucunda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Saldırı düzenlenen evin enkazında kalan 23 yaşındaki kadın Saca Talal Hamad, arama kurtarma ekibi ve çevredeki Filistinliler tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Can kaybı son 24 saatte 58 artarak 62 bin 122'ye çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 58 ölü ve 185 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 576 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 44 bin 717 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'de İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 2 bin 18 kişinin öldürüldüğü, 14 bin 947 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yardım almaya çalışırken son 24 saatte 22 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 49'unun yaralandığı bilgisine yer verildi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze’de hastanelerde yatak dolulukları, yüzde 300’e ulaştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, hastanelerin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Burş, "Hastanelerde yatakların doluluk oranı yüzde 300'e ulaştı. Bu durum, 7 Ekim 2023'ten bu yana karşı karşıya kaldığımız en ağır sağlık ve insani felaketi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki hastanelerin kapasitesinin "yaralı, hasta ve açlıktan zayıf düşenler için yeterli gelmediğini" ifade eden Burş, yoğun bakım ünitelerindeki kuvözlerde "4 bebeği bir arada yatırmak zorunda kaldıklarını" aktardı.

Burş, Gazze'deki sağlık sisteminin ilaç sıkıntısı yaşadığını vurgulayarak, "İlaç stokları yalnızca birkaç günlük ihtiyacı karşılayacak düzeyde." uyarısında bulundu.

Gazze İçişleri Bakanlığı: İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Kurumu istihbari amaç güdüyor

Gazze İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı, "ölüm tuzakları" olarak bilinen İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Kurumunun, Filistinlilerden şahsi bilgilerini ve fotoğrafları toplayan yeni bir sistem başlattığını duyurarak, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

İsrail’in bu yöntemle "bir istihbarat güvenlik sistemi kurmayı" hedeflediğini belirten bakanlık, Gazze’deki Filistinlilere, "işgalci İsrail’in gözetiminde çalışan ve açlıktan kıvranan halka yardım bahanesiyle kişisel bilgiler ve fotoğraflar talep eden Gazze İnsani Yardım Kurumu’na herhangi bir veri sunmamaları" çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Sözde ABD’li kurumunun başlattığı yeni sistem, vatandaşlardan kişisel bilgi ve fotoğraf talep etmekte ve bununla başta UNRWA olmak üzere tanınmış uluslararası kurumlar aracılığıyla yürütülen yardımları devre dışı bırakmak hedeflenmektedir." denildi.

Bakanlık, bu sistemin "vatandaşların hayatını ve onurunu koruyarak yardım sağlamak yerine, bir güvenlik-istihbarat düzeni kurmayı amaçladığını" vurguladı.

Açıklamada ayrıca, "Kötü şöhretli bu kurum, şüpheli rolü nedeniyle birçok ülke ve BM kurumları tarafından reddedilmiştir. Söz konusu kurum, insani yardım kılıfı altında güvenlik ve istihbarat faaliyetleri yürütmekte, hatta vatandaşları işgalci güçlerle işbirliği yapmaları için devşirmeye çalışmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, bu kurumun İsrail’in aç bırakma politikasıyla aynı çizgide hareket ettiğini, yardımı "insanlık dışı, hayatı tehlikeye atan yollarla" sağladığını ve "ölüm tuzakları" aracılığıyla binlerce kişinin "şehit olmasına" veya yaralanmasına yol açtığını hatırlattı.

Bakanlık, uluslararası topluma ve ilgili BM kurumlarına, söz konusu yardım kurumunun faaliyetlerini sınırlandırmaları ve BM’ye bağlı insani yardım kuruluşlarının yeniden görevini üstlenmesi için baskı yapma çağrısını yineledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 500 insani yardım çalışanı yaşamını yitirdi

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Dünya İnsani Yardım Günü münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bu günde dünyanın her yerinde özellikle de işgal altındaki Filistin topraklarında ve Gazze Şeridi'nde devam eden imha ve açlık savaşı sırasında sivillerin hayatlarını kurtarmak için insani ve ahlaki görevlerini yerine getirirken hayatını kaybedenlerin anıldığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 500'den fazla insani yardım çalışanının yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Bu kayıpların İsrail'in işlediği savaş suçlarına ve uluslararası hukukun ağır ihlallerine eklenen bir suç daha olduğu ifade edildi.

Uluslararası toplumun yaptığı açıklama ve çağrılar ne kadar güçlü olursa olsun onları Filistin halkını hedef alan kıtlık ve soykırımı durdurma konusundaki yasal ve ahlaki sorumluluğundan kurtarmayacağı vurgulanan açıklamada, uluslararası toplumun, İsrail'i saldırılarını derhal durdurması, uluslararası hukuka uyması ve işlediği suçlardan dolayı hesap vermeye zorlaması gerektiği kaydedildi.

İsrail'in cezasız kalmaya devam etmesinin bu tekrarlanan suçları beslediği belirtildi.

Bakanlık, "sivilleri ve insani yardım çalışanlarını korumak ve aleyhlerinde işlenen suçları durdurmak için acilen uluslararası eylemde bulunulması" çağrısı yaptı.

Uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesindeki ihmalkar tavrının, uluslararası hukuk sistemini tehdit ettiği; uluslararası meşruiyeti orman kanunlarıyla değiştirdiğini, insani yardım çalışanlarının korunmasını sloganik ifadelere indirgediği ifade edildi.

Gazze Şeridi'ndeki insani yardım çalışanlarına uluslararası koruma sağlanmasının ülkelerin ve uluslararası toplumun sivilleri koruma ve açlık politikasına karşı koyma konusundaki ciddiyeti için gerçek bir sınav mesabesinde olduğu kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında insani yardım çalışanlarının hedef olmaması; hayat kurtarmanın can kaybına mal olmaması gerektiği vurgulandı.

Batı Şeria'da İsrail kurşunuyla tek gözünü kaybeden Filistinli gazeteci gözaltına alındı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerlerinin kurşunuyla tek gözünü kaybeden gazeteci Amarine, Batı Şeria'nın Beytullahim ve El Halil kentleri arasında aracıyla seyir halindeyken İsrail özel kuvvetleri tarafından durduruldu.

İsrail güçlerince gözaltına alınan Amarine, bilinmeyen bir yere götürüldü.

Filistinli gazeteci Amarine'nin 2019 yılında üzerinde "Press" yazılı yelek bulunmasına rağmen İsrail askerlerinin plastik mermiyle açtığı ateş sonucu tek gözünü kaybettiği aktarıldı.

Amarine'nin 16 Ekim 2023'te gözaltına alındığı, tıbbi ihmal nedeniyle sağlık durumunun kötüleşmesine rağmen "idari tutuklu" olarak cezaevine gönderildiği ancak 9 ay sonra Temmuz 2024'te serbest bırakıldığı belirtildi.