İsrail ordusu 258 gündür Gazze Şeridi'ni bombalıyor.

Hedef gözetmesizin saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Gazze'de yıkılmadık yer bırakmadı.

Ölenlerin büyük bir kısmı çocuklardan oluşuyor

Tüm uluslararası uyarıları hiçe sayarak Gazze'yi bombalayan İsrail, 7 Ekim'den bu yana insanlık ve savaş suçu işliyor.

Aylardır süren saldıralarda hayatını kaybedenlerin büyük bir çoğunluğunu ise kadın ve çocuklar oluşturuyor.

Son 24 saatte 35 kişi daha öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 35 kişinin hayatını kaybettiği, 130 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Can kaybı 37 bin 431'e ulaştı

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 431’e, yaralı sayısının ise 85 bin 653'e yükseldiği kaydedildi.