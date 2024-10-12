Psikolojik Sorunların Etkisi

Buruk, Ahmet Demir'in maddi durumunun iyi olduğunu, ancak yaklaşık bir buçuk yıldır psikolojik tedavi gördüğünü ve son zamanlarda ilaçlarını düzgün kullanmadığını belirtti. Bu durumun, Demir’in cinnet geçirmesine yol açmış olabileceğini ifade etti.

Aile İçi Sorunlar Yoktu

Kuzen Mehmet Buruk, Ahmet Demir’in aile içinde herhangi bir tartışma veya sorun yaşamadığını, sadece psikolojik problemlerinin bulunduğunu vurguladı. Demir’in iyi bir insan olduğunu ve böyle bir eylemi gerçekleştireceğini beklemediklerini belirten Buruk, ailenin maddi durumunun da iyi olduğunu, kimseye borçlarının olmadığını vurguladı.

Valilikten Resmi Açıklama

Gaziantep Valiliği, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Ahmet Demir’in bipolar rahatsızlığı olduğuna ve yakınları tarafından psikolojik sorunlarının bulunduğuna dair ifadeler olduğunu aktardı. Valilik, son bir yıl içinde Demir’in 7 farklı hastanede kaydının bulunduğunu ve olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.