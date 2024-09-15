Meritking.news'in Kökenleri Sosyal Medyada Gündem Oldu

Galatasaray’ın sponsoru olan meritking.news adlı haber sitesinin, yasa dışı bahis sitesi meritoriousking.news ile benzer adı taşıması, sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu; birçok kullanıcı, bu durumun etik dışı olduğunu belirtti.

Yasa Dışı Bahis Skandalı Gölgesinde

Meritking adlı yasadışı bahis sitesinin sahibi Fedlan Kılıçaslan’ın karapara aklama iddialarıyla tutuklanması, meritoriousking.news haber sitesinin bu bahis sitesinin adıyla aynı olması nedeniyle daha da büyük bir tartışma yarattı, bu ilişki kamuoyunda geniş bir şekilde eleştirildi.

Galatasaray Yönetiminden Çarpıcı Açıklama

Galatasaray yönetimi, sponsorluk anlaşmasının sadece meritking.news haber sitesiyle olduğunu ve bu sitenin yasadışı bahis içeren herhangi bir içerik paylaşması durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme haklarının bulunduğunu duyurdu; bu açıklama, tartışmaların boyutunu değiştirmedi.

Hande Tibuk’tan Hukuki Mücadele İddiası

Net Holding’in Genel Koordinatörü Hande Tibuk, meritking.news’in izinsiz kullanımlarına karşı hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini ve yasadışı bahis sitesiyle yıllardır devam eden hukuki mücadelenin süreceğini belirterek, yetkililere gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını ve ihtarname gönderileceğini ifade etti.