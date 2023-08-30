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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray ile Molde karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. İlk maçı da 3-2 kazanan Aslan, toplam skoru 5-3'e getirdi ve adını gruplara yazdırdı.

Tarihinde 17. kez Şampiyonlar Ligi'nde yer alan sarı - kırmızılılar, gözünü gruplara dikti.

Taraftarlar şimdiden grup kuralarını konuşmaya başlarken, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek. Monaco'da düzenlenecek kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak.Gruplarda ilk maçlar 19/20 Eylül tarihlerinde oynanacak.

İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri;

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

1. TORBA

MANCHESTER CITY

SEVILLA

BARCELONA

NAPOLİ

BAYERN MÜNİH

PSG

BENFICA

FEYENOORD

2. TORBA

REAL MADRID

MANCHESTER UNITED

INTER

DORTMUND

ATLETICO MADRID

LEIPZIG

PORTO

ARSENAL

3. TORBA

SHAKHTAR

SALZBURG

RANGERS YA DA PSV

MİLAN

BRAGA

KIZILYILDIZ

LAZİO

KOPENHAG YA DA RAKOW

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