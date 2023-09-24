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Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Başakşehir mücadelesinde sakatlanarak yerini Kaan Ayhan'a bırakan Kazımcan Karataş için Sarı-Kırmızılılar'dan açıklama geldi.

"ESNEME TESPİT EDİLDİ..."

Yapılana açıklamada "Futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkikleri sonucunda sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Maçın 29. dakikasında girdiği ikili mücadelede sakatlık geçiren Kazımcan, oyuna devam edemedi ve yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

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