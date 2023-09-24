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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre İstanbul'da toplam bir milyon iki yüz bine yakın kayıtlı yabancı yaşıyor. Bunların yarıya yakını geçici koruma statüsündeki Suriyeliler.

İstanbul Valiliği 2 ay önce aldığı kararla farklı kentlerde kayıtlı olup, İstanbul'da yaşayan Suriyeli sığınmacıların 24 Eylül'e kadar kentten ayrılmalarını istedi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurmaları halinde kendilerine yol izin belgesi verileceği belirtildi.

Bundan böyle kentte kaydı olmayanlar geçici barınma merkezlerine alınarak, kayıtlı oldukları illerde kalmaları amacıyla işlem başlatılacak.

Araştırmalara göre Türkiye'ye yerleşen Suriyeliler, iş bulma fırsatı ve yaşam koşulları nedeniyle başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde yaşamayı tercih ediyor. Karar 6 Şubat depreminin etkilediği kentlerden İstanbul'da gelenleri kapsamıyor.

internethaber