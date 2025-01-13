Maçtan dakikalar
23. dakikada sol taraftan Barış Alper’in pasında Osimhen topun üstünden atladı ve sağ tarafta Yunus Akgün meşin yuvarlağı aldı. Yunus’un ceza sahası içine girip sağ çaprazdan şutunda top dışarıya çıktı.
38. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Kerem Demirbay’ın ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Abdülkerim’in kafa vuruşunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.
42. dakikada Mertens’in baskısı sonucu kaleci Muhammed’in uzaklaştırmak istediği top Torreira’nın önüne düştü. Torreira’nın pasında topu alan Yunus bekletmeden sol çaprazdaki Barış’a oynadı. Osimhen ile yaptığı verkaç sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Barış Alper Yılmaz’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
47. dakikada Jakobs’un pasına hareketlenen Barış Alper’in sol taraftan içeriye çevirdiği topa Osimhen’in dokunuşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
53. dakikada Başakşehir savunmasının uzun pasında Piatek topu kafayla sol taraftaki Keny’ye indirdi. Keny’nin içeriye çevirdiği topa kale önünde vuruşunu yapan Piatek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
59. dakikada Osimhen’in pasında ceza yayında topla buluşan Yunus pasını sağ taraftaki Barış Alper’e aktardı. Barış Alper’in ceza sahası içi sağ çaprazından yakın direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
68. dakikada sağ taraftan Piatek’in ortasında ceza sahası içinde Torreira’nın kafayla ters vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, İbrahim Bozbey, Ali Alp
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Hamza Güreler, Jerome Opoku, Lucas Lima, Deniz Türüç (Matchoi Djalo dk. 86), Onur Ergün, Olivier Kemen (Dimitris Pelkas dk. 89), Ömer Faruk Beyaz (Ömer Ali Şahiner dk. 67), Davidson (Joao Figueiredo dk. 67), Philippe Keny, Krzyzstof Piatek
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Emre Kaplan
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Kerem Demirbay (Roland Sallai dk. 75), Yunus Akgün, Dries Mertens (Berkan Kutlu dk. 83), Barış Alper Yılmaz (Michy Batshuayi dk. 90+2), Victor Osimhen (Victor Nelsson dk. 90+2)
Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Elias Jelert, Yusuf Demir, Efe Akman, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Krzysztof Piatek (dk. 53) (Başakşehir), Barış Alper Yılmaz (dk. 42 ve 59) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Jerome Opoku, Hamza Güreler, Philippe Keny, Krzysztof Piatek (Başakşehir), Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Okan Buruk (Teknik Direktör), Roland Sallai (Galatasaray)