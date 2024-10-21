Maçın Hakemi Belirlendi

Taraftarların merakla beklediği bu maç, her iki takım için de büyük önem taşıyor,maçın oynanacağı RAMS Park'ta saat 17.30'da başlayacak olan karşılaşmada, Jug'a yardımcı hakem olarak Matej Zunic ve Manuel Vidali eşlik edecek; ayrıca, karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Mihael Antic atanmış durumda. Hakem ekibinin deneyimi, maçın adil ve düzenli bir şekilde ilerlemesi açısından büyük bir avantaj sağlayacak.Karşılaşmada, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Alen Borosak görev alacak; bu uygulama, hakemlerin daha sağlıklı kararlar vermesine yardımcı olacak ve maçın heyecanını artıracaktır.